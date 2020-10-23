شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلاغ مواطن.. «المرور» يضبط قائد مركبة ظهر في مقطع يمارس التفحيط بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت دوريات المرور القبض على قائد مركبة بعد ممارسته التفحيط في جدة .

وورد بلاغ من مواطن لحساب المرور على تويتر مرفقاً فيديو لشخص يمارس التفحيط ، قائلاً : “جمس يوكن الموديل ما بين ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ ، يوثق ممارسته للتفحيط ويقوم بنشرها على منصة “التيك توك” متباهياً بما يفعل” .

من جانبه رد حساب المرور قائلاً : “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام” .