شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلاغ مواطن.. «المرور» يضبط قائد مركبة ظهر في مقطع يمارس التفحيط بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت دوريات المرور القبض على قائد مركبة بعد ممارسته التفحيط في جدة .
وورد بلاغ من مواطن لحساب المرور على تويتر مرفقاً فيديو لشخص يمارس التفحيط ، قائلاً : “جمس يوكن الموديل ما بين ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ ، يوثق ممارسته للتفحيط ويقوم بنشرها على منصة “التيك توك” متباهياً بما يفعل” .
من جانبه رد حساب المرور قائلاً : “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام” .
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