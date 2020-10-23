شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس : عبرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة. وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

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