شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «إبراهيم العمر» مديراً عاماً للخطوط السعودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قراراً بتعيين معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ابتداء من تاريخ 24 / 10 / 2020م (7 ربيع أول 1442هـ) خلفا للأستاذ سامي بن علي سندي الذي ينتهى تكليفه كمدير عام للمؤسسة بتاريخ اليوم 23/10/2020 م.

وقدم المجلس شكره للأستاذ سامي سندي على الجهود المبذولة خلال مدة تكليفه بإدارة المؤسسة، متمنياً التوفيق للجميع.

وسبق لمعالي المهندس إبراهيم العمر -وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد- أن تقلد عدداً من المناصب القيادية في كثير من الشركات والهيئات، كان آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار.