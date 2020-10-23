شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط في استخدام الهواتف الذكية يعرضك لـ «تـشوه الأصابع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبراء من تأثير محتمل للاستعمال المطول للهاتف المحمول على إصبع الخنصر، بعد أن نشر العديد من مستخدمي الهواتف صوراً لأصابعهم وقد تعرضت لانحناء خفيف بسبب الطريقة التي يمسكون بها بهواتفهم.

وانتشر في الآونة الأخيرة مصطلح “خنصر الهاتف الذكي”، حيث يشتكي الكثيرون من أن إصبعهم الخنصر قد تعرض للانحناء بسبب هواتفهم المحمولة. حيث تمتلىء منصات مثل تيك توك وتويتر بأشخاص ينشرون صوراً ومقاطع فيديو لأصابعهم المشوهة بسبب الهواتف.

ويميل معظم الأشخاص إلى حمل هواتفهم الذكية مع وضع إبهامهم على الشاشة ووضع الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز على إصبع الخنصر، ويعتقد البعض بأن الاستخدام المفرط للهواتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية، وقد يؤدي إلى تلف مفاصلنا خاصة في منطقة الإبهام والمعصم.

وقال أحد الخبراء إن الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلة خنصر الهاتف الذكي، بحسب ما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية.