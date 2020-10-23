شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكاوى المستخدمين.. «سامسونج» تصلح عطل خطير في هواتف « Galaxy S20 FE» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت شركة ”سامسونج“ الكورية، تحديثا جديدا من البرامج الثابتة لجهاز Galaxy S20 FE، بعد شكاوى عديدة من مستخدميه بوجود العيوب المتعلقة باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس.

وتضمن التحديث تحسينا بالفعل، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة شاشة اللمس التي تم الإبلاغ عنها، وبالفعل أبلغ بعض المستخدمين عن وجود اختلاف في الشاشة التي تعمل باللمس.

وكان المستخدمون قد أخبروا مؤخرا عن وجود مشكلة مزعجة تتعلق بشاشة لمس Galaxy S20 FE، حيث تصبح الشاشة إما غير مستجيبة أو تقرأ المدخلات بشكل خاطئ، مما يؤدي أحيانا إلى التمرير الفوضوي.

وأوضح المستخدمون أن استجابة الشاشة غير منتظمة، وغالبا ما تصلح نفسها بشكل عشوائي، وعند إعادة تشغيل الهاتف تعمل الشاشة بشكل صحيح مرة أخرى ، وأخبر بعض المستخدمين الآخرين مؤخرا بوجود مشكلات مماثلة على Reddit ومنتديات ”سامسونج “.

وتؤثر هذه المشكلة على المزايا المتعلقة بسعر هاتف Galaxy S20 FE، حيث من الصعب العثور على هاتف ذكي مع شاشة عرض 120 هرتز بهذا السعر.

ويأتي جهاز Galaxy S20 FE بهيكل بلاستيكي بدلا من الزجاج والمعدن الذي تستخدمه هواتف S20 السابقة، ويتميز S20 FE بكاميرا رئيسية مزودة بعدسة بزاوية عريضة 12 ميغابكسل، مع أخرى بدقة 12 ميغابكسل، للحصول على لقطات بزاوية واسعة للغاية، فضلا عن عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x.

ويعمل Galaxy S20 FE بمعالج Snapdragon 865 مثل باقي تشكيلة Galaxy S20 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت، وزودت ”سامسونج“ هاتفها الجديد ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.