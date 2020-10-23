ليبيا... رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المؤسسة الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك بشأن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف اليوم الجمعة:
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية وتعلن أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي، منوهة إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020، يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات.
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