وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم عاكف جمعة إن المسيرة الأسبوعية ختمت عامها العاشر مؤكدا على استمراريتها لغاية استرداد الأراضي المصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية.
ومنذ عام 2003 صادرت السلطات الإسرائيلية مئات الدونمات من البلدة لصالح المستوطنات المحيطة وأغلقت الطريق العام للبلدة، وفي عام 2010 انطلقت المسيرة الأسبوعية التي يشارك فيها الأهالي وكذلك نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية في محاولة لاستعادة اراضيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة كفر قدوم تتحدى المصادرة منذ عشر سنوات..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.