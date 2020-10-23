شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يدعو الى الشفافية والالتزام بتاريخ محدد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض إنّ مفاتيح النجاح في المسار السياسي خلال الاجتماعات القادمة هي الشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي، الالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا.

وأكد النايض، في بيان صحفى له أن الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي، احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية، رفض سياسات مكافئة أي شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أي شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة، حماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا، والإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات.

وهنأ رئيس تكتل احياء ليبيا في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين العسكريين الليبيين في جنيف، متوجخا بالشكر على طاقم البعثة الأممية على التيسير الناجح لاتفاقية وقف إطلاق النار في ربوع ليبيا.

ووجه النايض رسالة شكر إلى الدكتور غسان سلامة، وستيفني وليامز على رؤيتهما وعملهما الدؤوب والذي قاد إلى النتائج العظيمة في هذا اليوم، متوجها بالشكر إلى الطرفين المتفاوضين على شجاعتهما وانحيازهما إلى الوطن ومصالح الشعب الليبي، معربا عن أمله في أن تكون النّجاحات الأخيرة في المسار الاقتصادي والمسار العسكري للتفاوض محميّة، وأن ترافقها نجاحات مماثلة في المسار السّياسي.