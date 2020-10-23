شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهتي المخدرة وجنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبّد الجيش اليمني، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر ضربات محكمة تلقتها في جبهتي المخدرة وجنوب مأرب.



وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تدور معارك عنيفة ما زالت مستمرة حتى الأثناء بين الجيش اليمني والمليشيا المتمردة في جبهة المخدرة، بمديرية صرواح، غربي المحافظة.



وفي جبهة رحبة بجبل مراد، جنوب المحافظة، تكبدت المليشيا خسائر كبيرة إثر مواجهات مع الجيش اليمني، وضربات جوية محكمة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.