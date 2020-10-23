شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: السودان فعل كل ما هو مطلوب منه لرفعه من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن السودان فعل كل ما هو مطلوب منه لرفعه من قائمة الإرهاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، قال إنه ناقش مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، حيث أكد عن دعمه لجهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل.

ورحب كل من مايك بومبيو وعبد الله حمدوك بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السودان عن قوائم الإرهاب.