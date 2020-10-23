شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن رفع حالة الطورائ عن مينائى السدرة وراس لانوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة النفط الليبية، رفع حالة الطورائ عن مينائي السدرة وراس لانوف، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وعلقت البعثة الأممية - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الجمعة قائلة: "إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ليمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

يذكر أن الوفود العسكرية، التى انبثقت عن قمة دولية عُقدت فى يناير 2020 في برلين، ناقشت على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.