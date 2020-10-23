شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنر: واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين ودول أخرى ستنضم للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكى، إنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين، وأن دول أخرى ستنضم للسلام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وذكر بيان مشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان، إنه تم اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق بين زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وأكد البيان، أن أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، ترامب: "اتفاق إسرائيل والسودان على صنع السلام وتطبيع العلاقات، الفلسطينيين "يريدون أن يفعلوا شيئا"، متوقعا انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.