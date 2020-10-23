شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: عملية بيع طائرات إف 35 للإمارات تمضي قدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدما من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس اليوم الجمعة إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات

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