شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت البحرين باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذى تم الاتفاق عليه اليوم الجمعة "خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار" في الدولة لكن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار.
وأضاف للصحفيين "أناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير".
ودعا جوتيريش أيضا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.