شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت البحرين باتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذى تم الاتفاق عليه اليوم الجمعة "خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار" في الدولة لكن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار.

وأضاف للصحفيين "أناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير".

ودعا جوتيريش أيضا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.