شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك: اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان مشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان، إنه تم اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق بين زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

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وأكد البيان، أن أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، ترامب: "اتفاق إسرائيل والسودان على صنع السلام وتطبيع العلاقات، الفلسطينيين "يريدون أن يفعلوا شيئا"، متوقعا انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.