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السعودية ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية اتفاق دائم لوقف إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت السعودية، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية، اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. 

من ناحية أخرى وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، اليوم الجمعة، بأنه "أول بصيص أمل لشعب ليبيا منذ زمن طويل".

وقال ماس إن "هذا الاتفاق يَعِد خيارا أخيرًا بتغيير المسار من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي.. وهو أساس جيد للتطور القادم لحل سياسي في ليبيا.. ويجب على ممثلي الحوار السياسي أن يقتربوا من بعضهم البعض بشجاعة".

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