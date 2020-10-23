شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك بعد أن حول السودان 335 مليون دولار في حساب لضحايا هجمات على سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.

فيما قالت وكالة الأنباء السودانية: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على قرار ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم الإعلان بعد قليل، ويعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا للسودان ولثورته المجيد .