شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تُلزم شركة بدفع 124 ألف ريال لنشرها صورة شخص دون إذنه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : عاقبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، شركة قامت بنشر صورة شخص في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه . Advertisements وأوضحت الملكية الفكرية أنه قد تم إلزام الشركة بتعويض قدره 100 ألف ريال وغرامة بقيمة 24 ألف ريال. وأكدت ، ضرورة الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق لتجنب العقوبة واحترام حقوق الملكية الفكرية.

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