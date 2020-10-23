شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الدفاع» تعلن نتائج الترشيح للكشف الطبي الثاني للكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع عن بدء إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين الجامعيين وخريجي الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 / 03 / 1442 هـ.

ودعت وزارة الدفاع المرشحين إلى التقيد بالتعليمات التالية:

– إحضار أصل الهوية الوطنية.

– إحضار صور شخصية حديثة مكشوفة الرأس عدد (2) مقاس (4×6).

– لا يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

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التقيد بالزي الرياضي لكل كلية حسب ما يلي:

أ- كلية الملك عبد العزيز الحربية ( قميص أخضر سادة ) .

ب- كلية الملك فيصل الجوية ( قميص أزرق سادة ) .

ج- كلية الملك فهد البحرية ( قميص أبيض سادة ) .

د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ( قميص أسود سادة ) .

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