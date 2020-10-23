شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت السطو على المتاجر ونشل الحقائب النسائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على 4 مواطنين تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السطو على المتاجر.

وفي التفاصيل، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت-بفضل الله- من القبض على أربعة مواطِنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.