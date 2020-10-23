ونشر الجيش اللبناني، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد خلالها أن دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على خرق الخط الأزرق، أمس.
وأفاد الجيش اللبناني في بيانه أن واقعة الخرق جرت أمام بلدة رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل، ولمسافة حوالى 30 مترا، ثم عادت الدورية، والتي قوامها خمسة عناصر، وانسحبت باتجاه الداخل الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية تخرق الخط الأزرق في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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