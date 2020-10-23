المجلس الانتقالي: ترامب يوقع قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ونشر المجلس على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن:
"الرئيس الأمريكي وقع رسميًا على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم الإعلان بعد قليل".
وبحسب "سي إن إن"، اعتبر مجلس السيادة السوداني، أن ذلك "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".
من جهة ثانية، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الجمعة، إنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن خطوات نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية، في وقت اللاحق من اليوم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابقع من هذا الأسبوع بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ساعد في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتصبح أحدث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق بشأن التقارب مع إسرائيل.
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