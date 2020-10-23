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إثيوبيا تكشف عن أكبر مشاريع الطاقة بعد "سد النهضة"

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© AFP 2020 / -

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا"، اليوم الجمعة، أن مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية، الواقع في الجزء الجنوبي من إثيوبيا، لديه القدرة على توليد 2,160 ميغاواط من الكهرباء، وهو أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة.

ووصلت أعمال بناء مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية، الذي تم التوقيع على اتفاقيته قبل نحو أربع سنوات، إلى 39 في المئة، والذي وفر أكثر من 4000  فرصة عمل.

وتحتاج إثيوبيا إلى نحو 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من أجل التنمية الاقتصادية الوطنية التي تطمح إلى تحقيقها بعد 12عاما، إذ من المقرر أن يتم تنفيذ بناء محطة توليد الكهرباء بسعة 6 مليارات لتر مكعب فقط من المياه، على أن يستخدم المشروع المياه من الطاقة الكهرومائية القريبة من جيبى 3.

 وأضاف سيليشي أن الإنجاز السريع للمشروع سيساهم أيضا في الجهود المبذولة لجعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في إثيوبيا.

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