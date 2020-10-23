رام الله - سبوتنيك. وقالت العائلة: "إن عريقات ما زال متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي الخارجي الداعم لعمل الجهاز التنفسي".
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يشار إلى أن عريقات تدهورت حالته الصحية قبل أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، ما اضطر لنقله إلى مستشفى هداسا عين كارم بإسرائيل، حيث بررت العائلة سبب النقل أن أجهزة الرعاية الصحية التي تحتاجها حالة صائب غير متوفرة لدى المشافي الفلسطينية .
وكان عريقات أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.
يذكر أن عريقات أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة عريقات تكشف لـ"سبوتنيك" حالته الصحية بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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