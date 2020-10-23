القوات العراقية تلقي القبض على مطلقي العيارات النارية إثر مشاجرة عشائرية

وجاء في بيان شرطة ميسان: "بإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبدالخضر جاسم محمد، تم التوجه إلى محل الحادث وإلقاء القبض على مطلقي العيارات النارية والبالغ عددهم (11) من المتورطين في المشاجرة العشائرية وتم ضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع (BKC) مع عتاد مكون من (250) إطلاقة".
وأكد البيان إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل على خلفية المشاجرة وإطلاق النار.
وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد، نزاعات عشائرية تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقنابل وأحيانا قذائف الهاون، إثر خلافات بين قبيلتين غالبا حول أملاك وقضايا مالية ومشاكل اجتماعية، ما يسفر عنها وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى بشكل مستمر منذ عام 2003.
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