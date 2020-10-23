شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تناشد الأطراف الليبية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم الاتفاق عليه اليوم الجمعة "خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار" في الدولة لكن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار.

وأضاف للصحفيين "أناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير".

ودعا جوتيريش أيضا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.