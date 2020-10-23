شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى يعلن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول أمريكي كبير إن من المتوقع إعلان اتفاق على خطوات صوب تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلد عربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.