شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات تسجيل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشفاء 1704 حالات، وفقا لما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ومن المتوقع أن تدشن شركة (الإمارات للشحن الجوى) أول مركز عمليات جوية فى العالم مخصص لمصل مكافحة فيروس كورونا المستجد في دبي، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لها.

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وذكر البيان أن شركة (الإمارات للشحن الجوى) تستعد لإدارة الجوانب اللوجيستية لتوزيع مصل محتمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم عبر تدشين أول مركز شحن جوي مخصص للمصل فى دبى.

ويحظى المركز بأكثر من أربعة آلاف متر مربع من مساحة تخزين الأدوية، ويقدر أنه يسع نحو عشرة ملايين مصل بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجة مئوية.

وأوضحت الشركة أن هذا المركز سيمثل "أكبر منشأة جوية فى العالم مخصصة لأمصال مكافحة فيروس كورونا".