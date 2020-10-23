المستشار زيد الايوبي : الصحفي احمد الاسطل يعاني من تدهور خطير في صحته

أكد المستشار زيد الايوبي بأن الصحفي احمد الاسطل المختطف لدى اردوغان يعاني من تدهور خطير في صحته خصوصًا وأنه مريض بالسرطان والسلطات التركية رفضت عرضه على الأطباء وحرمته من تناول العلاج المناسب ،
وأضاف المستشار الايوبي وهو محامي عائلة الصحفي احمد الاسطل ان السلطات التركية منعت فريق من الحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان من زيارته للاطمئنان على صحته والمراقبة على ظروف احتجازه تحت ذرائع واهية ،،
وفي سياق متصل اكد المستشار زيد الايوبي ان وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة فلسطين في انقرة لم تتحركا أبدا لمساعدة الصحفي الاسطل أو حتى للتأكد من انه يحظى بكل حقوق المتهم بالمحاكمة العادلة ومحتجز في مكان يصلح لاحتجاز البشر وهذا تقصير خطير لا مبرر له
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