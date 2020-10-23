شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: ضبط قائد مركبة بحوزته مسدس غير مرخص وقطعة حشيش بـ«أبها» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على قائد مركبة يحمل سلاحاً من نوع مسدس غير مرخص وقطعة من الحشيش المخدر بأحد أحياء مدينة أبها.
وفي التفاصيل ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات.
وأضاف أنه قد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقه مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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