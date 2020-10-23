شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اليوم الجمعة على ضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا الموسمية . وقال ” الربيعة ” في حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أوصيكم بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي .. التطعيم آمن وفعال –بإذن الله – وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم . كما نشرت وزارة الصحة فيديو توعوي يحث على تناول التطعيم ، وأكدت الوزارة سابقاً أنه يمكن إعطائه للأطفال وأنه آمن عليهم .

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