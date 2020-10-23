شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف»: إصابة 10 أشخاص إثر حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام بمحافظة “الطائف” اليوم (الجمعة) 10 إصابات إثر حادثة مرورية.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان البلاغ الطبي الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم- وفقاً لـ”عكاظ”-

وأكد الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة والمستقرة

وأضاف أنه تمت إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.

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وأشار إلى أن الحادثة وقعت على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكه، وما زالت الحالات تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.