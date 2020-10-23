شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية صارمة خلال أول خطبة جمعة فى المسجد الحرام .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت رئاسة شؤون الحرمين إجراءات وقائية صارمة، ضمن خطة العودة التدريجية التى تنفذها المملكة العربية السعودية فى مرحلتها الثالثة لأداء أول خطبة وصلاة جمعة بالمسجد الحرام وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، فيديو لجانب من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء خطبة الجمعة في المسجد الحرام.

وتحركت الأطقم الطبية وسط جموع المصلين في المسجد الحرام، كما قامت بتعقيم المصلين والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وارتداء الكمامات أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة.

كما نشرت وزارة الحج والعمرة على حسابها بموقع "تويتر"، مشاهد من اصطفاف المسلمين فى أول صلاة جمعة بعد بدء السماح بالصلاة فى الحرم المكى مع تطبيق الاحترازات الصحية.



صورة علوية للمسجد الحرام وقت صلاة الجمعة

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اجراءات الوقاية فى المسجد الحرام



اصطفاف المصلين فى المسجد الحرام

وتبذل الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، جهود كبيرة للحفاظ على سلامة المعتمرين والمصليين أثناء تأديتهم المناسك، لمنع عدوى فيروس كورونا، حيث تجنيد آلاف العمال والتعقيم المستمر لكل جوانب المسجد الحرام.



تباعد خلال صلاة الجمعة فى الكعبة



تعقيم المصلى



استقبال المصلين فى المسجد الحرام

وذكرت وكالة شئون الحرمين، عبر موقعها الإلكترونى، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، استعدت لخطبة الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكى بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.

وأوضحت، تتضاعف جهود التطهير والتعقيم فى المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.

وتابعت، أن كوادر التطهير والتعقيم تعمل تزامناً مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (325) مترا مربعا (10) مرات يومياً، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.

واستطردت، أنه يتحقق (120) مهندساً وفنياً من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.