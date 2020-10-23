شكرا لقرائتكم خبر عن حريق تنومة.. أرامكو تدفع بطائرات للسيطرة على الحرائق فى عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث الدفاع المدنى في عسير بالمملكة العربية السعودية إنه تمت السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، مؤكداً أن الجهود ما زالت مستمرة لإخمادها، وشاركت شركة أرامكو اليوم بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، وتساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ، حسبما ذكرت صحيفة الرؤية.

وأعلن الدفاع المدنى السعودى، أن فرق الإطفاء نجحت فى محاصرة حريق تنومة، لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية، جاء ذلك نقلا عن حسابه الرسمى على تويتر.

وواصلت قوات الدفاع المدنى فى السعودية أمس الخميس جهودها لإخماد حريق هائل اندلع أول أمس الأربعاء، بمنطقة وعرة بجبل غلامه بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير، وتصدر هاشتاج يحمل اسم "حريق تنومة" الأعلى تغريدا فى السعودية وعدد من الدول العربية، وأعرب المغردون عن تضامنهم مع المملكة ودعواتهم لله لحماية الأشقاء فى السعودية وسلامتهم من أى أذى.

Advertisements



جهود مكافحة الحريق



رجال الإطفاء