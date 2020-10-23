شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 570 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 570 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين. وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 20 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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