شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا.

دعا رئيس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل، أمس الخميس، زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد إلى عقد اجتماع افتراضى عاجل، لبحث تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

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وقال ميشيل - فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نحتاج إلى تعزيز جهودنا المشتركة لمحاربة فيروس كورونا"، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.