الجيش الليبى: ملتزمون بوقف إطلاق النار الدائم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس وفد الجيش الليبى في محادثات اللجان العسكرية (5+5) المنعقدة في جنيف، امحيمد العمامي، بالالتزام باتفاق اللجنة حول وقف إطلاق النار الدائم، وقال العمامى - خلال كلمته في ختام مراسم توقيع الاتفاق في جنيف، وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم /الجمعة/ - إن اللجنة استطاعت أن تنجز ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء، وسنكون سندا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها في محادثات جنيف، معربا عن شكره للبعثة الأممية على المجهودات التي تبذلها.

,كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت - في وقت سابق اليوم - توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.



وأكدت البعثة الأممية "أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ليمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".