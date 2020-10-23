شكرا لقرائتكم خبر عن 364 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 364 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 96 إصابة فيما سجلت القدس وضواحيها ما مجموعه 87 حالة وقد توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 33 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم خمسة على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ بدء الجائحة في مارس الماضي بلغ 61183 إصابة تعافى منها 53925 وتوفي 510.
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