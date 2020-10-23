شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المرتزقة والمقاتلون الأجانب سيرحلون عن ليبيا خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة إن جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المفترض أن يغادروا ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا اليوم الجمعة، وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي اليوم بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، إن هناك "مؤشرات جيدة على أن المنشأتين النفطيتين في راس لانوف والسدر ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة".

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