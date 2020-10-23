شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يطالب تركيا بنقل مرتزقتها بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، الجيش الليبي أكد بأنه لا حجة لتركيا للإبقاء على مرتزقتها والاتفاق يلزمها بنقلهم.

أعلنت الأمم المتحدة، أن اللجان العسكرية الليبية المشتركة ستوقع اتفاقا اليوم الجمعة بعد المحادثات التي أجريت في جنيف على مدار أسبوع.

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جاء ذلك في خبر عاجل أفادت به قناة سكاى نيوز عربية قبل قليل. وفى وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن زيادة التدخلات الخارجية بليبيا ستعقد الوضع أكثر، موضحا أنه يجب أن يتولى الليبيون وحدهم حل أزمة بلادهم.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه.