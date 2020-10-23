شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يطالب بطرد المرتزقة ويؤكد عدم اختراق إطلاق النار منذ فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن إطلاق النار في ليبيا متوقف منذ فترة ولم يتم اختراقه. وأضاف المحجوب، وفقا لقناة سكاى نيوز عربية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يأخذ صبغة رسمية الآن بعد التوقيع عليه في جنيف، مطالبا في السياق ذاته، بضرورة إجلاء المرتزقة والأجانب من الأراضى الليبية.

ووقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة، اليوم الجمعة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

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وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، ونأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم.

وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى أن ما تحقق يمثل علامة فارقة لليبيا وللشعب الليبي.