شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي حزب الله اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية، أحدهما قائد عسكري كبير في جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين هما نبيل قاووق، عضو المجلس التنفيذي للجماعة والذي قاتل أثناء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لجنوب لبنان في الفترة بين 1982 و2000، وحسن البغدادي.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران جماعة إرهابية. وفرضت عقوبات على العديد من أعضائه، بمن فيهم الأمين العام ونائبه.

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وقالت وزارة الخزانة إن قاووق والبغدادي عضوان في مجلس حزب الله المسؤول عن انتخاب مجلس الشورى، أعلى هيئة لصنع القرار في الجماعة "والذي يصوغ السياسات ويسيطر على جميع جوانب الأنشطة بما في ذلك الأنشطة العسكرية".

وأضافت أن قاووق ألقى خطبا هدد فيها بمحاربة إسرائيل وندد بالوجود الأمريكي في الشرق الأوسط وأشاد بأسلوب هجمات حزب الله.

وتابعت أن البغدادي دافع عن الهجمات على الأمريكيين وأشاد بالحرس الثوري الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق لمهاجمته قواعد عسكرية أمريكية.

وتجمد مثل هذه الخطوة أي أصول بالولايات المتحدة للمدرجين على القائمة السوداء وتمنع الأمريكيين بوجه عام من التعامل معهم. وقالت الوزارة إن من يدخلون في معاملات معينة مع المدرجين بالقائمة السوداء معرضون أيضا لفرض عقوبات.