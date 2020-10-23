شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: اتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وعلقت البعثة الأممية - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الجمعة قائلة :"إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ليمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

يذكر أن الوفود العسكرية، التى انبثقت عن قمة دولية عُقدت فى يناير 2020 في برلين، ناقشت على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

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وفى وقت سابق، قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إن زيادة التدخلات الخارجية بليبيا ستعقد الوضع أكثر، موضحا أنه يجب أن يتولى الليبيون وحدهم حل أزمة بلادهم.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، ونأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم.

وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى أن ما تحقق يمثل علامة فارقة لليبيا وللشعب الليبي.