شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض زوار المغطس في الأردن 90% بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير موقع المغطس "الذى شهد تعميد السيد المسيح" رستم مكجيان، إن عدد الزوار انخفض بنسبة 90 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصبح الأقل منذ افتتاحه العام 2002، ويؤكد مدير موقع المغطس أن إقامة احتفالات الحج المسيحي مطلع العام المقبل ستعتمد على تحسن الوضع الوبائي وحسب قرارات لجنة الأوبئة.

وبحسب مكجيان، فإن عدد زوار الموقع للأشهر الثلاثة الأخيرة تراجعت بنسبة 90 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل فيه الموقع رقما قياسيا بأعداد الزوار، موضحا أن تأثيرات الجائحة على حركة السفر من وإلى معظم دول العالم منذ ظهور الفيروس أرجع أعداد الزوار من الخارج إلى الصفر.

ويبن أن السياحة الأجنبية خاصة من دول أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا، كانت تشكل النسبة الغالبية من الزوار وتوقف الرحلات الجوية بسبب الجائحة كان السبب الرئيس في توقف قدوم الزوار من هذه المناطق بشكل كامل، لافتا إلى أن هذا التراجع هو الأعلى منذ افتتاح الموقع العام 2002.

ويؤكد مكجيان، أن زوار الموقع يقتصر على السياحة الداخلية والمقيمين من الأجانب، وبمجملهم يشكلون ما نسبته 10% من مجمل أعداد الزوار مقارنة بما قبل ظهور الجائحة، لافتا إلى أن إدارة الموقع بدأت بالترويج للإجراءات الصحية والوقائية المتبعة لحماية الزوار داخل المرافق لدفع المزيد من الزوار لزيارة المكان.

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ويأمل أن تتحسن الحركة خلال الفترة المقبلة والتي تعتبر بداية الموسم السياحي الشتوي في الموقع مع تحسن الأجواء، مشيرا إلى أن الأوضاع تبقى مرهونة بالوضع الوبائي وما قد يتبعه من إغلاقات وحظر وأي إجراءات قد تحد من قدوم الزوار.

ويؤكد مكجيان، ان ادارة الموقع تعكف حاليا على تأهيل الموقع بما يخدم الحجاج والزوار والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى انه سيتم العمل على تدشين مركز زوار جديد يضم متحفا للمقتنيات الأثرية التي استخرجت من الموقع، وصورا تروي قصته التاريخية والدينية وتوفير صالات مكيفة ومقاعد انتظار، اضافة لكافة الخدمات التي من شأنها توفير سبل الراحة للزوار.

وكانت اعداد الزوار قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق العام الماضي اذ تجاوز عدد الزوار 190 ألف زائر، معظمهم من الاجانب، في كانت جميع التوقعات تشير إلى تضاعف هذا الرقم خلال العام الجاري قبل ظهور الوباء.

يذكر أن موقع عماد السيد المسيح (المغطس) احد المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، كونه من أقدس المواقع الدينية المسيحية في العالم، وقد أسهم ذلك بمضاعفة أعداد زواره ثلاث مرات حتى نهاية العام الماضي.