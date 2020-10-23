سوريا... الشركة العامة لمصفاة حمص تبدأ أعمال صيانة شاملة

باشرت الشركة العامة لمصفاة حمص أعمال عمرة وصيانة شاملة للوحدة العاشرة الخاصة بـ "التقطير الجوي"، وفق ما تم نشره على صفحة "شام إف إم" الرسمية على "فيسبوك".
وتتم الصيانة بمدة زمنية محددة وتسليم الوحدة للمشغلين في مديرية الإنتاج، ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى بعملية متتالية، وفق جداول زمنية محددة، وذلك بهدف الحفاظ على سير العملية الإنتاجية في الشركة.
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