وزارة المال المصرية تزف بشرى سارة للمصدرين

وقال الدكتور محمد معيط وزير المال، إن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، وفقا لوقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأشار إلى أن الطلبات تتعلق بسداد كل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بخصم تعجيل سداد 15%، بدلا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا.

وأوضح الوزير أنه "سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية "ضمانة" لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة".

يشار إلى أن إعلان الوزير جاء خلال حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم، وأجاب عن كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فوري.