إصابة ضابط وجنديين من الجيش العراقي في انفجار عبوة ناسفة شرقي البلاد

بغداد- سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان لها: "انفجار عبوة ناسفة على قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة توكل شمال قضاء المقدادية".

ولفت إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة ضابط ومقاتلين اثنين.