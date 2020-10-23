بغداد- سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان لها: "انفجار عبوة ناسفة على قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة توكل شمال قضاء المقدادية".
ولفت إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة ضابط ومقاتلين اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ضابط وجنديين من الجيش العراقي في انفجار عبوة ناسفة شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.