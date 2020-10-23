نائب سفير الاتحاد الأوروبي : منع التونسيين من دخول أراضيه مجرد "توصية" والقرار النهائي للدول

وأضاف السفير في تصريح، اليوم الجمعة، نقله موقع "نسمة" التونسي، إن هذه التوصية جاءت خلال اجتماع للاتحاد، وتضم مع تونس دولا أخرى، وسببها ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء كورونا.

كما أكد أكوستا أن هذا الإجراء يبقى توصية وليس قرارا ولدول الاتحاد الأوروبي حرية الاختيار بالعمل بهذه التوصية من عدمه.

وأضاف السفير أن الاتحاد سيرسل للدولة التونسية نص توصية منع القادمين من تونس من دخول أراضيها مع وثيقة تفسيرية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد "قرر"، الأربعاء الماضي 21/10/2020، سحب تونس وكندا وجورجيا من قائمة الدول المسموح للمسافرين القادمين منها من دخول أراضيه وذلك بسبب الوضع الوبائي في كل من الدول الثلاث، حسب القرار.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار بالإجماع، على أن يصبح ساري المفعول ابتداء من يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقد نددت دوائر تونسية بهذا القرار داعية الاتحاد الاوربي إلى مراجعته والعدول عنه.

حيث دعا وزير الصحة التونسي السابق عبد اللطيف المكي الاتحاد إلى مراجعة هذا القرار متسائلا في تدوينة نشرها، مساء أمس الخميس، على صفحته الرسمية فيسبوك: "لماذا يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء منع القادمين من تونس من دخول أراضيه؟" وعلل قائلا: " نسبة الإصابات في بلادنا أقل بكثير مما يحدث في أغلب البلدان الأوروبية، إذ وصلت في أحد بلدانه إلى أكثر من 30000 إصابة في يوم واحد فقط".