وقال الجيش المصري في بيان، اليوم الجمعة، إنه على الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث.
وأضاف البيان: "تم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة وعددهم 57 شخصا (48 رجلا، 6 نساء، 3 أطفال) من جنسيات مختلفة (31 عراقيا، 23 إيرانيا، تركيين اثنين، مصري).
وأوضح أنه "تم سحب المركب العاطل ورسوه صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب"، مشيرا إلى تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب.
كما أكد البيان أنه "سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إرساله استغاثة... البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي في المتوسط... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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