شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن توقيع اتفاق بين اللجان العسكرية الليبية المشتركة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، أن اللجان العسكرية الليبية المشتركة ستوقع اتفاقا اليوم الجمعة بعد المحادثات التي أجريت في جنيف على مدار أسبوع. جاء ذلك في خبر عاجل أفادت به قناة سكاى نيوز عربية قبل قليل. وفى وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن زيادة التدخلات الخارجية بليبيا ستعقد الوضع أكثر، موضحا أنه يجب أن يتولى الليبيون وحدهم حل أزمة بلادهم.

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وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه.

واعتقل بعيو فى 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، وعلمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدى بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن الإعلامية هدى عمار.